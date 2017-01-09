Жерар Пике: Каждую неделю появляются новые причины возвращаться к моим словам о судьях

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) заявил, что судья не назначил в ворота соперника два чистых пенальти.

«Бруно дважды совершенно очевидно сыграл рукой. Также был момент с рукой Маскерано, но весь вопрос в намерениях.

Я остаюсь при том же мнении, что и после матча в Бильбао. Пускай они анализируют мои слова и тратят на это время. Это их право.

Каждую неделю у нас появляются новые причины возвращаться к тем моим словам. Вы сами видите, какие решения принимают арбитры.

Все, что происходило на поле, абсолютно очевидно», – приводит Football Espana слова Пике.

Напомним, после матча Кубка Испании с «Атлетиком» (1:2) Пике раскритиковал судейство, несмотря на два удаления в составе соперника.