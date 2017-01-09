Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Медвешчак- : -Северсталь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Рига
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Футбол  Осасуна- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жерар Пике: Каждую неделю появляются новые причины возвращаться к моим словам о судьях

Источник:  Football EspanaКомментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) заявил, что судья не назначил в ворота соперника два чистых пенальти.

«Бруно дважды совершенно очевидно сыграл рукой. Также был момент с рукой Маскерано, но весь вопрос в намерениях.

Я остаюсь при том же мнении, что и после матча в Бильбао. Пускай они анализируют мои слова и тратят на это время. Это их право.

Каждую неделю у нас появляются новые причины возвращаться к тем моим словам. Вы сами видите, какие решения принимают арбитры.

Все, что происходило на поле, абсолютно очевидно», – приводит Football Espana слова Пике.

Напомним, после матча Кубка Испании с «Атлетиком» (1:2) Пике раскритиковал судейство, несмотря на два удаления в составе соперника.

Матч

Вильярреал - Барселона - 1:1 (0:0)

Голы

Сансоне 50 (1:0). Месси 90 (1:1).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Мусаккио (Гонсалес А., 87), Коста, Марио, Руис, дос Сантос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 84), Тригерос, Сансоне, Пато (Кастильехо, 76)

Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Туран, 71), Иньеста, Роберто, Маскерано, Гомеш (Суарес Д., 68), Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Коста, 70; Сансоне, 78 - Роберто, 78; Пике, 83

Удаления:

Коста, 90 - нет

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антуан Гризманн: Наш тренер сказал мне: «Вырви кусок газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!»Нападающий «Атлетико» Анутан Гризманн объяснился в любви к Южной Америке и заявил, что по темпераменту он «латино».ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организацииМеждународная федерация футбола (ФИФА) резко негативно отреагировало на решение руководства «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером. Об этом сообщает Marca.«Манчестер Сити» проявляет интерес к РакитичуПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в ЦюрихеФутболисты «Барселоны», в том числе нападающий Лионель Месси, не будут присутствовать на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хавьер Маскерано: Я не могу отрезать себе рукуПолузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что после попадания мяча ему в руку в матче 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) главный арбитр матча принял правильное решение, не назначив в ворота каталонцев пенальти.Стивен Н’Зонзи: Мне льстит интерес «Барселоны», но он остается только в газетахПолузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи рассказал, что думает об интересе к себе со стороны «Барселоны».День в истории. 5 лет назад Месси получил свой третий «Золотой мяч»9 января 2012 года нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Вице-президент «Барселоны»: Нужно помочь судьям и ввести в футболе видеоповторыВице-президент «Барселоны» Жорди Местре призвал более оперативно внедрить в мировой футбол систему видеоповторов.Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»В матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).Примера. 17-й тур. «Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью, «Вильярреал» и «Барселона» разошлись миром и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата Испании.«Сельта» победила «Малагу» в примере«Сельта» одержала победу над «Малагой» (3:1) в матче 17-го тура примеры на стадионе «Балайдос» в Виго.«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюМатч 17-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Алавесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в годПродолжаются переговоры о переходе в «Барселону» защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильярреалом» по «техническим причинам»«Барселона» не внесла полузащитника Ивана Ракитича в заявочный список игроков на сегодняшнюю гостевую встречу 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».Даниэль Карвахаль: Игроки «Реала» знают, что нам не нужно впадать в эйфориюЗащитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что вчерашняя крупная победа над «Гранадой» в чемпионате Испании (5:0) не заставит команду расслабиться и почувствовать эйфорию.«Манчестер Сити» возобновил интерес к ЛапортеИнтерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этому сообщают британские СМИ.Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус»Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес «МЮ» и «Валенсии».«Барселона» и «Реал» интересуются Деле АллиИнтерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.
Главные новости
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евро
Футбол
Владимир Стогниенко – о расширении формата ЧМ: Мы еще вспомним Блаттера добрым словом
Синхронное плавание
Чемпионки Олимпиады в Рио признаны лучшим синхронистками 2016 года
Футбол
Председатель Футбольной ассоциации Англии предлагает топ-игрокам признаться в гомосексуализме
Футбол
Оливье Жиру: Венгер всегда говорил мне, что я – важный игрок «Арсенала»
Другие
Новый выпуск «Теории заговора» выйдет в 20:00 на «Советском спорте»
«Фиорентина» намерена бороться с «Зенитом» за Рэзвана Марина
Футбол
ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организации
Футбол
«Локомотив» подыскивает для Хенти клуб
Футбол
«МЮ» увеличил предложение по защитнику «Ромы» Маноласу до 47,6 млн фунтов
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Жерар Пике
Жерар Пикевсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости