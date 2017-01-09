Жерар Пике: Каждую неделю появляются новые причины возвращаться к моим словам о судьях
Защитник «Барселоны»
Жерар Пике после матча 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) заявил, что
судья не назначил в ворота соперника два чистых пенальти.
«Бруно дважды совершенно очевидно сыграл рукой. Также был момент с рукой Маскерано, но весь вопрос в намерениях.
Я остаюсь при том же мнении, что и после матча в Бильбао. Пускай они анализируют мои слова и тратят на это время. Это их право.
Каждую неделю у нас появляются новые причины возвращаться к тем моим словам. Вы сами видите, какие решения принимают арбитры.
Все, что происходило на поле, абсолютно очевидно», –
приводит Football Espana слова Пике.
Напомним, после матча Кубка Испании с «Атлетиком» (1:2) Пике раскритиковал судейство, несмотря на два удаления в составе соперника.
Матч
Вильярреал - Барселона - 1:1 (0:0)
Голы
Сансоне 50 (1:0). Месси 90 (1:1).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Мусаккио (Гонсалес А., 87), Коста, Марио, Руис, дос Сантос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 84), Тригерос, Сансоне, Пато (Кастильехо, 76)
Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Туран, 71), Иньеста, Роберто, Маскерано, Гомеш (Суарес Д., 68), Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Коста, 70; Сансоне, 78 - Роберто, 78; Пике, 83
Удаления:
Коста, 90 - нет
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция