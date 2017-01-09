«МЮ» увеличил предложение по защитнику «Ромы» Маноласу до 47,6 млн фунтов
Приобретение защитника «Ромы» Константиноса Маноласа стало одной из приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» этой зимой.
Как сообщает The Sun, манкунианцы готовы выложить за 25-летнего грека 47,6 миллиона фунтов стерлингов. Еще недавно они предлагали 32,5 миллиона фунтов.
Увеличить предложение по Маноласу «МЮ», как отмечают британские СМИ, вынудила неопределенность с переходом защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.
Между тем и «Рома», борющаяся на чемпионство в серии А, пока не спешит расставаться с одним из лидеров своей обороны.
В этом сезоне Манолас в 16 матчах чемпионата Италии забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
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