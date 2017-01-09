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«МЮ» увеличил предложение по защитнику «Ромы» Маноласу до 47,6 млн фунтов

Источник:  The SunКомментарии

Приобретение защитника «Ромы» Константиноса Маноласа стало одной из приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» этой зимой.

Как сообщает The Sun, манкунианцы готовы выложить за 25-летнего грека 47,6 миллиона фунтов стерлингов. Еще недавно они предлагали 32,5 миллиона фунтов.

Увеличить предложение по Маноласу «МЮ», как отмечают британские СМИ, вынудила неопределенность с переходом защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.

Между тем и «Рома», борющаяся на чемпионство в серии А, пока не спешит расставаться с одним из лидеров своей обороны.

В этом сезоне Манолас в 16 матчах чемпионата Италии забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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