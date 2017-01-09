Олег Терехин: Луис Адриано – неплохой форвард для России, но важно, чтобы у него было желание играть за «Спартак»
Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился
своим мнением о переходе в «Спартак» Луиса Адриано из «Милана». Он считает, что
форварду важно адаптироваться в новой команде.
«Не думаю, что Луис Адриано в плохой форме, тем более что он
был в «Милане». Это неплохой форвард для России, но важно, как он здесь
адаптируется. Главное – чтобы у него было желание играть за «Спартак». А то
приедет, осмотрится и будет ходить по Москве, смотреть достопримечательности.
Раньше ведь много игроков хорошего уровня приходило в «Спартак» и усаживалось там на скамейку. Еще есть пример Кевина Кураньи: приехал в «Динамо», первый год поиграл, освоился, потом все тише, тише, тише и тише, и сейчас даже в Германии нигде не играет», - цитирует Терехина Евро-Футбол.Ру.
Ранее стало известно, что «Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом году. Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.
Напомним,
за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал
четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом»
рассчитан еще на три с половиной года.
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