Олег Терехин: Луис Адриано – неплохой форвард для России, но важно, чтобы у него было желание играть за «Спартак»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился своим мнением о переходе в «Спартак» Луиса Адриано из «Милана». Он считает, что форварду важно адаптироваться в новой команде.

«Не думаю, что Луис Адриано в плохой форме, тем более что он был в «Милане». Это неплохой форвард для России, но важно, как он здесь адаптируется. Главное – чтобы у него было желание играть за «Спартак». А то приедет, осмотрится и будет ходить по Москве, смотреть достопримечательности.

Раньше ведь много игроков хорошего уровня приходило в «Спартак» и усаживалось там на скамейку. Еще есть пример Кевина Кураньи: приехал в «Динамо», первый год поиграл, освоился, потом все тише, тише, тише и тише, и сейчас даже в Германии нигде не играет», - цитирует Терехина Евро-Футбол.Ру.

Ранее стало известно, что «Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом году. Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.

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