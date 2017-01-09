Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстремом

Форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем покидает клуб. Контракт 27-летнего шведа с «зубрами» расторгнут по соглашению сторон.

Из-за травмы в нынешнем сезоне Улльстрем провел всего три матча в регулярном чемпионате КХЛ и сделал одну голевую передачу.

«Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к «Динамо-Минск». К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры», – приводит слова исполняющего обязанности заместителя генерального директора «Динамо» Павла Бурбы официальный сайт клуба.

Ранее Улльстрем играл в КХЛ за «Локомотив», «Лев», «Северсталь» и «Сибирь». В 169 матчах лиги форвард набрал 80 (45+35) очков.