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«Локомотив» подыскивает для Хенти клуб

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий Эзекиэль Хенти не поедет на зимние сборы с «Локомотивом», сообщил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Стивен Макинва.

«Сейчас мы подыскиваем Хенти клуб, смотрим на предложения, которые у нас есть, - сказал Макинва. - В ближайшее время примем решение, что делать дальше. Хенти не едет на сборы с «Локомотивом», поскольку шансы для него играть за этот клуб оставляют желать лучшего. Поэтому мы и ищем команду, в которой он будет получать больше игрового времени».

Напомним, нигериец присоединился к «Локомотиву» в феврале 2016 года. Он провел за железнодорожников 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил лишь один гол.

Первый сбор столичный клуб проведет с 10 по 23 января в Испании.

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