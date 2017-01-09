Уилшер может стать игроком «Манчестер Сити»

Как сообщает издание Daily Mirror, полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», может сменить клубную прописку.



Согласно информации источника, на игрока сборной Англии претендуют «Манчестер Сити» и «Эвертон». Отмечается, что оба клуба следят за ситуацией футболиста, который пока не решил вопрос своего будущего в стане лондонской команды.



Ранее сообщалось, что Уилшер получил предложение от «Милана». Также в его услугах заинтересован тренерский штаб «Ромы».



В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник сыграл за «Борнмут» во всех турнирах 17 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 23 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2017 года.