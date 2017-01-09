Илья Воробьев: Плей-офф – это борьба не на жизнь, а на смерть

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, чем плей-офф отличается от регулярного чемпионата КХЛ.

«В плей-офф другой уровень спроса с себя, другой уровень командной игры. Там много чего должно сложиться, чтобы выиграть. И не всегда так происходит. В чем отличие от регулярного чемпионата? В жесткости, в ответственности. Накал борьбы, цена ошибки, умение держать удар... много чего. Плей-офф - это круто. Тут многое поставлено на карту. Тут любые качества проявляются: и человеческие, и мужские. Игроки выходят на лед с травмами, при которых люди обычно уже не играют. Главное - не сломаться ментально при поражении, а продолжать верить в свой успех, несмотря на огромное давление. Надо все отдать, и еще чуть-чуть. Здесь борьба не на жизнь, а на смерть. Или ты проходишь дальше, или спасибо, до свидания. Все закончилось.

Плей-офф - это итог всей работы за сезон. А чемпионат - это турнир на дальнюю дистанцию. Но именно по результатам кубковой части вручается трофей лиги. Плей-офф - это еще и вопросы психологии: все чувства, все переживания, которые команда испытывает во время кубковых баталий словами не передать. Через это надо пройти. Пройти каждый матч, каждый раунд. Ведь борьба идет за каждый сантиметр льда, за право быть лучше других команд. И только одной команде потом вручат главный приз - Кубок Гагарина», - цитирует Воробьева «Российская газета».

41-летний Илья Воробьев в сезоне 2015/2016 стал победителем Кубка Гагарина вместе с «Металлургом». Он стал самым молодым тренером, взявшим этот трофей.