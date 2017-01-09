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ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организации

Источник:  MarcaКомментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) резко негативно отреагировало на решение руководства «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером в Швейцарии. Об этом сообщает Marca.

«То, как испанский клуб расставил приоритеты, вызвало болезненную реакцию в ФИФА», - цитирует издание представителя федерации.

Напомним, в церемонии должны были участвовать Андрес Иньеста, Луис Суарес, Жерар Пике, которые являются претендентами на места в символической сборной ФИФА, а также Лионель Месси, претендующий на звание лучшего футболиста по итогам 2016 года. Однако за несколько часов до ее начала церемонии каталонский клуб сообщил, что его игроки пропустят награждение из-за подготовки к матчу Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится в среду.

В то же время в Цюрих отправилась делегация клуба, которую возглавляет президент Хосеп Мария Бартомеу. 

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