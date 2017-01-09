ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организации

Международная федерация футбола (ФИФА) резко негативно отреагировало на решение руководства «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером в Швейцарии. Об этом сообщает Marca.

«То, как испанский клуб расставил приоритеты, вызвало болезненную реакцию в ФИФА», - цитирует издание представителя федерации.

Напомним, в церемонии должны были участвовать Андрес Иньеста, Луис Суарес, Жерар Пике, которые являются претендентами на места в символической сборной ФИФА, а также Лионель Месси, претендующий на звание лучшего футболиста по итогам 2016 года. Однако за несколько часов до ее начала церемонии каталонский клуб сообщил, что его игроки пропустят награждение из-за подготовки к матчу Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится в среду.

В то же время в Цюрих отправилась делегация клуба, которую возглавляет президент Хосеп Мария Бартомеу.