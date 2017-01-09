Антуан Гризманн: Наш тренер сказал мне: «Вырви кусок газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!»

Нападающий «Атлетико» Анутан Гризманн объяснился в любви к Южной Америке и заявил, что по темпераменту он «латино».

«Это началось с «Реал Сосьедада», там тренер был уругваец – рассказал нападающий еженедельнику L’Equipe. - А когда я перешел в первую команду, там как раз появился Карлос Буэно, тоже из Уругвая. Мы с ним играли в нападении в паре. Естественно, подружились. У меня тогда не было машины, он часто привозил меня с тренировки или забирал утром из дома. Приглашал меня к себе на ужин, смотрели по телеку матчи его «Пеньяроля» и пили мате. Он был мне как брат. Хотя мне было лет семнадцать, а ему почти тридцатник. Я через него как-то впитал эту культуру. Он пел в автобусе песни болельщиков «Пеньяроля» и научил меня.

Был еще в команде колумбиец Джонатан Эстрада. Я тогда понял, что южноамериканцы - особый народ. Легкие на подъем, особо не заморачиваются. Эстрада хотя и торчал все время в запасе (причем, это я выбил его из основы), всегда был в прекрасном настроении.

Мне всегда нравились латинские ритмы, нравилось, как этот народ улыбается. У нас в Европе головы всегда чем-то забиты, все время жалуемся. А они все – из бедных кварталов, где жестяные крыши от ветра могут просто улететь, но у них другое отношение к жизни, всегда радостны. Стараюсь быть на них похожими.

На самом деле у меня горячая южная кровь. Даже могу накричать на судью. Или на защитника, который ударил. Однажды «Реал Сосьедад» должен был играть против «Малаги», а там есть такой Велигтон – бразильский защитник, очень жесткий. И наш тренер Мартин Лазарет говорит мне: «Если начнет тебя бить, вырви кусок газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!» Я так и сделал после первого же удара. И даже что-то еще сказал своего. И помогло! Это было так на мене не похоже. Я ведь спокойный человек, к тому же совсем недавно появился в команде, и тут - с чего это во мне проснулось? Но с тех пор себя не сдерживаю, такая злость только на пользу…»