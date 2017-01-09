Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Медвешчак- : -Северсталь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Рига
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Футбол  Осасуна- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антуан Гризманн: Наш тренер сказал мне: «Вырви кусок газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!»

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий «Атлетико» Анутан Гризманн объяснился в любви к Южной Америке и заявил, что по темпераменту он «латино».   

 «Это началось с «Реал Сосьедада», там тренер был уругваец – рассказал нападающий еженедельнику L’Equipe. - А когда я перешел в первую команду, там как раз появился Карлос Буэно, тоже из Уругвая. Мы с ним играли в нападении в паре. Естественно, подружились. У меня тогда не было машины, он часто привозил меня с тренировки или забирал утром из дома. Приглашал меня к себе на ужин, смотрели по телеку матчи его «Пеньяроля» и пили мате. Он был мне как брат. Хотя мне было лет семнадцать, а ему почти тридцатник. Я через него как-то впитал эту культуру. Он пел в автобусе песни болельщиков «Пеньяроля» и научил меня.

Был еще в команде колумбиец Джонатан Эстрада. Я тогда понял, что южноамериканцы - особый народ. Легкие на подъем, особо не заморачиваются. Эстрада хотя и торчал все время в запасе (причем, это я выбил его из основы), всегда был в прекрасном настроении.

Мне всегда нравились латинские ритмы, нравилось, как этот народ улыбается. У нас в Европе головы всегда чем-то забиты, все время жалуемся. А они все – из бедных кварталов, где жестяные крыши от ветра могут просто улететь, но у них другое отношение к жизни, всегда радостны. Стараюсь быть на них похожими.   

На самом деле у меня горячая южная кровь. Даже могу накричать на судью. Или на защитника, который ударил. Однажды «Реал Сосьедад» должен был играть против «Малаги», а там есть такой Велигтон – бразильский защитник, очень жесткий. И наш тренер Мартин Лазарет говорит мне: «Если начнет тебя бить, вырви кусок газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!» Я так и сделал после первого же удара. И даже что-то еще сказал своего. И помогло! Это было так на мене не похоже. Я ведь спокойный человек, к тому же совсем недавно появился в команде, и тут - с чего это во мне проснулось? Но с тех пор себя не сдерживаю, такая злость только на пользу…»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жерар Пике: Каждую неделю появляются новые причины возвращаться к моим словам о судьяхЗащитник «Барселоны» Жерар Пике после матча 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) заявил, что судья не назначил в ворота соперника два чистых пенальти.«Манчестер Сити» проявляет интерес к РакитичуПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Хавьер Маскерано: Я не могу отрезать себе рукуПолузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что после попадания мяча ему в руку в матче 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) главный арбитр матча принял правильное решение, не назначив в ворота каталонцев пенальти.Стивен Н’Зонзи: Мне льстит интерес «Барселоны», но он остается только в газетахПолузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи рассказал, что думает об интересе к себе со стороны «Барселоны».Антуан Гризманн: Слежу, чтобы не попало в интернет лицо моей дочкиНападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своем отношении к интернет-сообществу.Урожай Роналду. Португалец в ожидании очередного призаУрожай Роналду. Португалец в ожидании очередного призаСегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА.25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Вице-президент «Барселоны»: Нужно помочь судьям и ввести в футболе видеоповторыВице-президент «Барселоны» Жорди Местре призвал более оперативно внедрить в мировой футбол систему видеоповторов.Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»В матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).Примера. 17-й тур. «Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью, «Вильярреал» и «Барселона» разошлись миром и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата Испании.«Сельта» победила «Малагу» в примере«Сельта» одержала победу над «Малагой» (3:1) в матче 17-го тура примеры на стадионе «Балайдос» в Виго.«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничьюМатч 17-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Алавесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в годПродолжаются переговоры о переходе в «Барселону» защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильярреалом» по «техническим причинам»«Барселона» не внесла полузащитника Ивана Ракитича в заявочный список игроков на сегодняшнюю гостевую встречу 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».Даниэль Карвахаль: Игроки «Реала» знают, что нам не нужно впадать в эйфориюЗащитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что вчерашняя крупная победа над «Гранадой» в чемпионате Испании (5:0) не заставит команду расслабиться и почувствовать эйфорию.«Манчестер Сити» возобновил интерес к ЛапортеИнтерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этому сообщают британские СМИ.Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус»Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес «МЮ» и «Валенсии».«Барселона» и «Реал» интересуются Деле АллиИнтерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес намерен стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.
Главные новости
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евро
Футбол
Владимир Стогниенко – о расширении формата ЧМ: Мы еще вспомним Блаттера добрым словом
Синхронное плавание
Чемпионки Олимпиады в Рио признаны лучшим синхронистками 2016 года
Футбол
Председатель Футбольной ассоциации Англии предлагает топ-игрокам признаться в гомосексуализме
Футбол
Оливье Жиру: Венгер всегда говорил мне, что я – важный игрок «Арсенала»
Другие
Новый выпуск «Теории заговора» выйдет в 20:00 на «Советском спорте»
«Фиорентина» намерена бороться с «Зенитом» за Рэзвана Марина
Футбол
ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организации
Футбол
«Локомотив» подыскивает для Хенти клуб
Футбол
«МЮ» увеличил предложение по защитнику «Ромы» Маноласу до 47,6 млн фунтов
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости