Антуан Гризманн: Наш тренер сказал мне: «Вырви кусок газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!»
Нападающий
«Атлетико» Анутан Гризманн объяснился в любви к Южной Америке и заявил, что по
темпераменту он «латино».
«Это началось с «Реал Сосьедада», там тренер был
уругваец – рассказал нападающий еженедельнику
L’Equipe. - А
когда я перешел в первую команду, там как раз появился Карлос Буэно, тоже из
Уругвая. Мы с ним играли в нападении в паре. Естественно, подружились. У меня
тогда не было машины, он часто привозил меня с тренировки или забирал утром из
дома. Приглашал меня к себе на ужин, смотрели по телеку матчи его «Пеньяроля» и
пили мате. Он был мне как брат. Хотя мне было лет семнадцать, а ему почти
тридцатник. Я через него как-то впитал эту культуру. Он пел в автобусе песни
болельщиков «Пеньяроля» и научил меня.
Был еще в команде колумбиец Джонатан Эстрада. Я тогда понял, что
южноамериканцы - особый народ. Легкие на подъем, особо не заморачиваются.
Эстрада хотя и торчал все время в запасе (причем, это я выбил его из основы),
всегда был в прекрасном настроении.
Мне
всегда нравились латинские ритмы, нравилось, как этот народ улыбается. У нас в
Европе головы всегда чем-то забиты, все время жалуемся. А они все – из бедных
кварталов, где жестяные крыши от ветра могут просто улететь, но у них другое
отношение к жизни, всегда радостны. Стараюсь быть на них похожими.
На самом
деле у меня горячая южная кровь. Даже могу накричать на судью. Или на
защитника, который ударил. Однажды «Реал Сосьедад» должен был играть против
«Малаги», а там есть такой Велигтон – бразильский защитник, очень жесткий. И
наш тренер Мартин Лазарет говорит мне: «Если начнет тебя бить, вырви кусок
газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!» Я так и сделал после первого же
удара. И даже что-то еще сказал своего. И помогло! Это было так на мене не
похоже. Я ведь спокойный человек, к тому же совсем недавно появился в команде,
и тут - с чего это во мне проснулось? Но с тех пор себя не сдерживаю, такая
злость только на пользу…»