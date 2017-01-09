ЦСКА – СКА. Шестеркин – в воротах, Плотников – в первом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч
регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.
В
воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.
Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук -
Дацюк - Плотников;
Второе звено: Чудинов - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев
- Херсли, Широков - Коскиранта - Барабанов;
Четвертое звено: Рыков, Тихонов - Прохоркин - Кетов.
Напомним, матч пройдет 9 января и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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