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ЦСКА – СКА. Шестеркин – в воротах, Плотников – в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.

Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Чудинов - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Яковлев - Херсли, Широков - Коскиранта - Барабанов;

Четвертое звено: Рыков, Тихонов - Прохоркин - Кетов. 

Напомним, матч пройдет 9 января и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

ЦСКА - СКА

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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