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«Фиорентина» намерена бороться с «Зенитом» за Рэзвана Марина

Источник:  Sport.roКомментарии

Итальянская «Фиорентина» включилась в борьбу за полузащитника «Вииторула» Рэзвана Марина, сообщает румынский портал Sport.

По информации издания, клуб из Флоренции предложил «Вииторулу» один миллион евро. Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за 20-летнего полузащитника три миллиона евро.

- Мы обсудим все вопросы с Марином, когда он вернется из отпуска. Трансферный период только начался, посмотрим, что будет, - передает слова главного тренера «Вииторула» Георге Хаджи Sport.

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Напомним, в сезоне-2016/17 на счету Марина 20 матчей в чемпионате Румынии, четыре мяча и четыре результативные передачи. Также игрок принял участие в двух играх квалификационного раунда Лиги Европы.

По данным Transfermarkt.de, стоимость полузащитника составляет 2 миллиона евро. 

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