«Фиорентина» намерена бороться с «Зенитом» за Рэзвана Марина
Итальянская
«Фиорентина» включилась в борьбу за полузащитника «Вииторула» Рэзвана Марина,
сообщает румынский портал Sport.
По
информации издания, клуб из Флоренции предложил «Вииторулу» один миллион евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за 20-летнего полузащитника
три миллиона евро.
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Мы обсудим все вопросы с Марином, когда он вернется из отпуска. Трансферный
период только начался, посмотрим, что будет, - передает слова главного тренера «Вииторула»
Георге Хаджи Sport.
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Напомним,
в сезоне-2016/17 на счету Марина 20 матчей в чемпионате Румынии, четыре мяча и
четыре результативные передачи. Также игрок принял участие в двух играх
квалификационного раунда Лиги Европы.
По данным Transfermarkt.de, стоимость полузащитника составляет 2 миллиона евро.
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