Россиянин Гусев проведет бой с французом Френуа за титул чемпиона Европы

Алексей Васильев, представитель российского боксера Вячеслава Гусева, рассказал, что спортсмен из РФ проведет бой за титул чемпиона Европы во втором полулегком весе против француза Гийома Френуа.



«Гусев подписал контракт на бой», – цитирует Васильева ТАСС.



Напомним, поединок между спортсменами состоится 3 марта во французском городе Сен-Кантен.



31-летний Гусев, являющийся уроженцем Прокопьевска, одержал на профессиональном ринге 22 победы (шесть нокаутом) и потерпел три поражения. Последний поединок россиянин провел в декабре 2015 года.



В активе 33-летнего Френуа 42 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Титул чемпиона Европы он завоевал в ноябре прошлого года.