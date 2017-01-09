Роман Павлюченко: После игры с «Тереком» сразу уехал домой и два дня не выходил на улицу
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко – о скандальном матче «Урал» - «Терек».
- В команде изменилось отношение к Лунгу после его откровенного интервью об игре «Урал» - «Терек» (1:4)?
- А что он сказал?
- Что он был очень зол и обижен на партнеров. И не понимал, что происходит.
- Я в том матче не выходил на поле из-за перебора желтых карточек, поэтому не знаю, что происходило в раздевалке после игры. А Лунгу – веселый, компанейский парень. Все будет нормально.
- У вас самого какие были эмоции после того матча?
- Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.