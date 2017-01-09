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Роман Павлюченко: После игры с «Тереком» сразу уехал домой и два дня не выходил на улицу

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко – о скандальном матче «Урал» - «Терек».

- В команде изменилось отношение к Лунгу после его откровенного интервью об игре «Урал» - «Терек» (1:4)?

- А что он сказал?

- Что он был очень зол и обижен на партнеров. И не понимал, что происходит.

- Я в том матче не выходил на поле из-за перебора желтых карточек, поэтому не знаю, что происходило в раздевалке после игры. А Лунгу – веселый, компанейский парень. Все будет нормально.

- У вас самого какие были эмоции после того матча?

- Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.

Роман Павлюченко: Для англичан я еще СуперПав 

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