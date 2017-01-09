Защитник «Саутгемптона», которым интересуется «Спартак», не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»
Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте не сыграет в полуфинальном матче Кубка лиги с «Ливерпулем».
Как сообщил главный тренер «святых» Клод Пюэль, игрок сборной Португалии не будет включен в состав команды.
Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего Фонте заинтересован «Манчестер Юнайтед». А минувшим летом СМИ утверждали, что к капитану «святых» проявляет интерес московский «Спартак».
Стоит отметить, что футболист, по словам спортивного директора «Саутгемптона», попросил о трансфере.
В нынешнем сезоне Фонте провел во всех турнирах 19 матчей и получил 2 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 млн евро, а его контракт с английским клубом рассчитан до 2018 года.
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