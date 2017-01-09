Защитник «Саутгемптона», которым интересуется «Спартак», не попал в заявку на матч с «Ливерпулем»

Олег Терехин: Луис Адриано – неплохой форвард для России, но важно, чтобы у него было желание играть за «Спартак»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился своим мнением о переходе в «Спартак» Луиса Адриано из «Милана». Он считает, что форварду важно адаптироваться в новой команде.