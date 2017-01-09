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«Анжи» на сборе в Турции сыграет с «Пандурием» и «Актобе»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Определились соперники «Анжи» по контрольным матчам на первом зимнем сборе в Турции.

10 января футболисты «Анжи» пройдут плановое медицинское обследование в Москве. На следующий день команда отправится в Белек, где пройдет первый тренировочный сбор, который продлится до 25 января.

На сборе запланировано два контрольных матча: 18 января «Анжи» сыграет с «Пандурием», третьей командой Румынии по итогам прошлого сезона, занимающей в текущем чемпионате 11-е место.

22 января спарринг-партнером махачкалинцев выступит казахстанский «Актобе», который финишировал шестым в чемпионате своей страны. 




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