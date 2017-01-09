Оливье Жиру: Венгер всегда говорил мне, что я – важный игрок «Арсенала»

Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру заявил о скором подписании нового контракта с «канонирами», а также поведал об отношении к нему со стороны наставника команды Арсена Венгера.

«Сейчас мы ведем переговоры о продлении контракта. Обе стороны хотят договориться. Лично для меня это некий жест доверия, поскольку я очень хочу и дальше выступать за «Арсенал». Чувствую себя в этом клубе прекрасно.

Арсен Венгер всегда говорил мне, что я – важный игрок для его команды. Знаю, на что способен, но мне нужно набраться терпения, работать на тренировках и ждать своего часа», – приводит слова Жиру Telefoot.

Напомним, француз выступает за «Арсенал» с 2012 года. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел во всех турнирах за лондонский клуб 19 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

Отметим, что действующий контракт Жиру с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.