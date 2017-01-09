Председатель Футбольной ассоциации Англии предлагает топ-игрокам признаться в гомосексуализме

Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк что ведущим футболистам-геям нужно сделать каминг-аут – признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Почему бы нескольким топ-игрокам не сделать это (каминг-аут) одновременно? Один человек не должен делать это в одиночку. В последние четыре недели я встречался с 15-ю спортсменами-геями, включая футболистов. Сложно сказать, сколько в футболе геев, поскольку многие из них довольны своей сексуальностью и не хотят, чтобы кто-то знал.

Но я не говорил им, что они должны сделать каминг-аут. Это было бы неправильно. Люди предусмотрительны. Сделать это – это как выйти на дорогу с односторонним движением», - цитирует Кларка The Times.