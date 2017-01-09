Председатель Футбольной ассоциации Англии предлагает топ-игрокам признаться в гомосексуализме
Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк что ведущим футболистам-геям нужно
сделать каминг-аут – признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Почему бы нескольким топ-игрокам не сделать
это (каминг-аут) одновременно? Один человек не должен делать это в одиночку. В
последние четыре недели я встречался с 15-ю спортсменами-геями, включая
футболистов. Сложно сказать, сколько в футболе геев, поскольку многие из них
довольны своей сексуальностью и не хотят, чтобы кто-то знал.
Но я не говорил им, что они должны сделать
каминг-аут. Это было бы неправильно. Люди
предусмотрительны. Сделать это – это как выйти на дорогу с односторонним
движением», - цитирует Кларка The Times.
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