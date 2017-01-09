Чемпионки Олимпиады в Рио признаны лучшим синхронистками 2016 года
Федерация синхронного плавания России признала лучшими спортсменками 2016 года всех синхронисток, победивших на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях.
Итоги года были подведены сегодня на «Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию» в Москве.
Напомним, Играх в Рио победили Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Гелена Топилина, Елена Прокофьева и Влада Чигирева.
В номинации «Олимпийская надежда» награждены Полина Крючкова и Валерия Архипова, «Легенда синхронного плавания» - Зоя Барбиер, «Тренер года» - Татьяна Покровская и Татьяна Данченко.
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