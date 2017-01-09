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Чемпионки Олимпиады в Рио признаны лучшим синхронистками 2016 года

Источник:  Р-СпортКомментарии

Федерация синхронного плавания России признала лучшими спортсменками 2016 года всех синхронисток, победивших на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях.

Итоги года были подведены сегодня на «Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию» в Москве.

Напомним, Играх в Рио победили Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Гелена Топилина, Елена Прокофьева и Влада Чигирева.

В номинации «Олимпийская надежда» награждены Полина Крючкова и Валерия Архипова, «Легенда синхронного плавания» - Зоя Барбиер, «Тренер года» - Татьяна Покровская и Татьяна Данченко.

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