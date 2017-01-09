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Организация M19 подписала состав ANOX по League of Legends

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Российская киберспортивная организация М19 подписала состав Albus NoX Luna по League of Legends.

Коллектив планирует на следующей неделе заселиться в новый буткемп и приступить к усиленной подготовке к новому сезону. 

«В новом году наша команда меняет знамена, я очень рад тому, что именно так сложилось. Ежегодно соперничество в лиге растет, все игроки тратят драгоценные часы жизни в игре ради совместных задач и ищут пути их выполнения. Мы ставим перед собой долгосрочные цели и работаем. Я считаю, что М19 — это качественный шаг вперед для нас, а также организация, с которой можно в течении долгого времени работать и развиваться», — прокомментировал капитан команды Александр «PvPStejos» Глазков.

M19 — киберспортивный клуб, существовавший в Санкт-Петербурге с 1999 по 2006 годы. В 2002 году команда клуба M19 по компьютерной игре Counter-Strike стала чемпионом мира по версии WCG, а игрок в Quake Алексей Нестеров (M19*LeXeR) впервые в российской истории выиграл один из старейших (наряду с The CPL) турнир QuakeCon от id Software. В 2006 году клуб был закрыт.

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