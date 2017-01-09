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ЦСКА – СКА. Cорокин – в воротах, Чмыхов – в третьем звене

Источник:  ПХК ЦСКАКомментарии

Тренерский штаб ЦСКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

В воротах сыграет Илья Сорокин, в запасе остался Виктор Фаст.

Первое звено: Денисов - Ожиганов, Кугрышев - Попов - Петров;

Второе звено: Нуаменков - Сергеев, Плэтт - Скотт - Андронов;

Третье звено: Чмыхов - Панин, Кузьменко - Светлаков - Мамин;

Четвертое звено: Киселевич - Ворошило, Телегин - Основин - Жарков. 

Напомним, матч пройдет 9 января и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

ЦСКА - СКА - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Белов (Чудинов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Кутузов), 12:57 (1:1 - бол.).

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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