ЦСКА – СКА. Cорокин – в воротах, Чмыхов – в третьем звене
Тренерский штаб ЦСКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
В воротах сыграет Илья Сорокин, в запасе остался Виктор Фаст.
Первое звено: Денисов - Ожиганов, Кугрышев - Попов - Петров;
Второе звено: Нуаменков - Сергеев, Плэтт - Скотт - Андронов;
Третье звено: Чмыхов - Панин, Кузьменко - Светлаков - Мамин;
Четвертое звено: Киселевич - Ворошило, Телегин - Основин - Жарков.
Напомним, матч пройдет 9 января и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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