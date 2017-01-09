Матч Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта» пройдет в Харькове

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Сельтой» состоится в Харькове. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

«Решение принято. Окончательно. Лига Европы. «Шахтер» – «Сельта». Харьков, 23 февраля», - написала Светличная.Матч состоится 23 февраля. Начало в 23:05 по Москве. Ранее «Шахтер» проводил домашние матчи в еврокубках во Львове.