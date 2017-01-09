Владимир Стогниенко – о расширении формата ЧМ: Мы еще вспомним Блаттера добрым словом

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных.



«В общем, мы еще вспомним Блаттера добрым словом», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.



Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что его идею по реформированию чемпионатов мира поддерживает большинство национальных федераций. По его мнению, предлагаемая реформа также поможет увеличить финансовую доходность мировых первенств.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России, а турнир 2022 года – в Катаре.