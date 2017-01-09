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Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евро

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, есть ли подвижки в ситуации с полузащитником Александром Самедовым.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 32-летний игрок ведет переговоры о переходе в «Спартак». Он был отстранен от тренировок с основным составом железнодорожников и не полетит с командой на первый зимний сбор, который начнется во вторник.

«По Самедову мы все еще ждем адекватного предложения от заинтересованных клубов. Не будем продавать игрока сборной России меньше, чем за 5 миллионов евро», - цитирует Мещерякова ТАСС.

В нынешнем сезоне Самедов в 17 матчах забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 - 2005 годах.

ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛ



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