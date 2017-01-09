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Витиньо во вторник присоединится к ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Бразильский нападающий Витиньо 10 января приступит к тренировкам в ЦСКА.

«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением!» - сообщает официальный твиттер армейцев.

Последние два сезона 23-летний Витиньо провел на правах аренды в бразильском «Интернасьонале». В минувшем сезоне он в 28 матчах чемпионата Бразилии забил 8 мячей и сделал четыре результативные передачи.

В ЦСКА Витиньо перешел в 2013 году. За армейцев нападающий провел 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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