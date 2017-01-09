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ВИДЕО НЕДЕЛИ: Страшная авария Карлоса Сайнса на «Дакаре»

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Самый яркий момент первой недели «Дакара-2017»: страшная авария Карлоса Сайнса. 

Знаменитый испанский автогонщик Карлос Сайнс был вынужден сойти с дистанции ралли-рейда «Дакар-2017» после аварии, в которую он попал за пять километров до финиша четвертого этапа. Машина Сайнса потеряла управление и несколько раз перевернулась. Гонщик не пострадал, и даже смог добраться до финиша этапа, однако после осмотра машины механиками стало понятно, что продолжать гонку автомобиль не сможет.

Напомним, что Карлос Сайнс уже побеждал на ралли  «Дакар» в 2010 году. Кроме того, он  дважды выигрывал чемпионат мира по ралли.

Сайнс-младший поддержал отца после схода с «Дакара»

Ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из российских участников наибольшие наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ. Пилоты «КАМАЗ-мастер» после очередного этапа занимают второе, третье, четвертое и седьмое места в зачете грузовиков.

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