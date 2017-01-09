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Жозе Моуринью: Если Рэшфорд будет играть за «МЮ» всю карьеру, он может побить рекорды Чарльтона и Руни

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью предположил, что нападающий команды Маркус Рэшфорд в будущем может стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, ранее Уэйн Руни забил 249-й гол и догнал Бобби Чарльтона в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед». У Моуринью спросили, кто мог бы превзойти эти рекорды в будущем.

«Я не знаю, насколько они опережают остальных, но думаю, что те, кто не так далеко от этих цифр, уже покинули «МЮ». В современном футболе это особенно сложно. Я не знаю, да и кто может знать точно?

Маркусу (Рэшфорду) сейчас 19 лет. Если он будет играть за «МЮ» всю карьеру, то он может сделать это, но Руни забил очень много»,  - цитирует Моуринью Sky Sports.


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