Жозе Моуринью: Если Рэшфорд будет играть за «МЮ» всю карьеру, он может побить рекорды Чарльтона и Руни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью предположил, что нападающий команды Маркус Рэшфорд в будущем может стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, ранее Уэйн Руни забил 249-й гол и догнал Бобби Чарльтона в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед». У Моуринью спросили, кто мог бы превзойти эти рекорды в будущем.

«Я не знаю, насколько они опережают остальных, но думаю, что те, кто не так далеко от этих цифр, уже покинули «МЮ». В современном футболе это особенно сложно. Я не знаю, да и кто может знать точно?

Маркусу (Рэшфорду) сейчас 19 лет. Если он будет играть за «МЮ» всю карьеру, то он может сделать это, но Руни забил очень много», - цитирует Моуринью Sky Sports.



