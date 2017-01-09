Агент защитника «Енисея» Кичина: Валерий, скорее всего, перейдет зимой в китайский клуб

Агент защитника «Енисея» Валерия Кичина Александр Маньяков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о переходе футболиста в один из китайских клубов.

- Это не слухи, переговоры ведутся. Мы знали, что «Хэбэй Чайна Форчун», «Чунцин Лифань», «Шаньдун Лунэн» и «Ляонин Хувинь» ищут футболиста, который мог бы закрыть позиции центрального и левого защитника. Валерий может играть и там, и там, а также опорного полузащитника. У него прекрасное резюме: капитан сборной Киргизии, лучший футболист страны, один из сильнейших игроков на постсоветском пространстве.

- В какой клуб его переход наиболее вероятен?

- Пока воздержусь от комментариев, все только в начальной стадии.

- Сам Валерий готов к переезду в Китай?

- Да. Во-первых, вы сами понимаете, что там другие финансовые условия. Во-вторых, азиатский рынок достаточно интересен, потому что там открываются немного другие возможности. «Енисей» - прекрасная команда, у нее великолепный тренер, Валерия все устраивает. Но, думаю, если за полгода до конца контракта мы принесем руководству какой-то хороший вариант, клуб возражать не будет.

- Какая сумма трансфера фигурирует в переговорах?

- Пока не готов обсуждать конкретные суммы, но переход Кичина зимой в китайский клуб, скорее всего, состоится, - рассказал Маньяков корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Кичиным интересуются четыре клуба из китайского чемпионата: «Хэбэй Чайна Форун», «Чунцин Лифань», «Шандунь Лунэн» и «Ляонин Хувинь». Отметим, Кичин также выступает за сборную Кыргызстана. Согласно регламенту чемпионата Китая, команды могут заявить не более пяти легионеров, причем один из них обязательно должен представлять одну из стран Азиатской конфедерации футбола.

В текущем сезоне 24-летний Валерий Кичин провел 11 матчей за «Енисей» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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