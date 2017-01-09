В «Барселоне» отреагировали на критику со стороны ФИФА

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре объяснил, почему игроки «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером в Швейцарии.



«У нас нет никаких проблем с ФИФА. Игрокам просто нужен отдых. Мы обсуждали тему поездки и было принято решение, которое поддержали все. Здесь не может быть речи о самодеятельности. Клуб был в курсе. Хочу подчеркнуть, что после матча с «Вильярреалом» все футболисты хотели поехать на церемонию.



В этом вопросе мы учитывали график предстоящих матчей и пришли к выводу, что лучше будет остаться в Барселоне. Команде нужно восстановиться. Все в порядке», – приводит слова Местре AS.



Напомним, в церемонии должны были участвовать Андрес Иньеста, Луис Суарес, Жерар Пике, которые являются претендентами на места в символической сборной ФИФА, а также Лионель Месси, претендующий на звание лучшего футболиста по итогам 2016 года. Однако за несколько часов до ее начала церемонии каталонский клуб сообщил, что его игроки пропустят награждение из-за подготовки к матчу Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится в среду.

В то же время в Цюрих отправилась делегация клуба, которую возглавляет президент Хосеп Мария Бартомеу.

ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организации