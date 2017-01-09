Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит1 : 3Лада
Хоккей  Медвешчак- : -Северсталь
Хоккей  Локомотив1 : 1Динамо Рига
Хоккей  ЦСКА1 : 1СКА
Футбол  Осасуна- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В «Барселоне» отреагировали на критику со стороны ФИФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре объяснил, почему игроки «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером в Швейцарии.

«У нас нет никаких проблем с ФИФА. Игрокам просто нужен отдых. Мы обсуждали тему поездки и было принято решение, которое поддержали все. Здесь не может быть речи о самодеятельности. Клуб был в курсе. Хочу подчеркнуть, что после матча с «Вильярреалом» все футболисты хотели поехать на церемонию. 

В этом вопросе мы учитывали график предстоящих матчей и пришли к выводу, что лучше будет остаться в Барселоне. Команде нужно восстановиться. Все в порядке», – приводит слова Местре AS.

Напомним, в церемонии должны были участвовать Андрес Иньеста, Луис Суарес, Жерар Пике, которые являются претендентами на места в символической сборной ФИФА, а также Лионель Месси, претендующий на звание лучшего футболиста по итогам 2016 года. Однако за несколько часов до ее начала церемонии каталонский клуб сообщил, что его игроки пропустят награждение из-за подготовки к матчу Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится в среду.

В то же время в Цюрих отправилась делегация клуба, которую возглавляет президент Хосеп Мария Бартомеу.

ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организации

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Стогниенко – о расширении формата ЧМ: Мы еще вспомним Блаттера добрым словомИзвестный российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных.ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организацииМеждународная федерация футбола (ФИФА) резко негативно отреагировало на решение руководства «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером. Об этом сообщает Marca.Жерар Пике: Каждую неделю появляются новые причины возвращаться к моим словам о судьяхЗащитник «Барселоны» Жерар Пике после матча 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) заявил, что судья не назначил в ворота соперника два чистых пенальти.«Манчестер Сити» проявляет интерес к РакитичуПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в ЦюрихеФутболисты «Барселоны», в том числе нападающий Лионель Месси, не будут присутствовать на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хавьер Маскерано: Я не могу отрезать себе рукуПолузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что после попадания мяча ему в руку в матче 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) главный арбитр матча принял правильное решение, не назначив в ворота каталонцев пенальти.Стивен Н’Зонзи: Мне льстит интерес «Барселоны», но он остается только в газетахПолузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи рассказал, что думает об интересе к себе со стороны «Барселоны».Марадона поддержал участие 48 команд в финальных стадиях чемпионатов мираЛегендарный аргентинский футболист Диего Марадона поддержал проект увеличения количества стран-участниц чемпионатов мира.День в истории. 5 лет назад Месси получил свой третий «Золотой мяч»9 января 2012 года нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц чемпионатов мира до 48 команд10 января ФИФА объявит о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных, начиная с турнира 2026 года, сообщает Globo.Вице-президент «Барселоны»: Нужно помочь судьям и ввести в футболе видеоповторыВице-президент «Барселоны» Жорди Местре призвал более оперативно внедрить в мировой футбол систему видеоповторов.Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»В матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в годПродолжаются переговоры о переходе в «Барселону» защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильярреалом» по «техническим причинам»«Барселона» не внесла полузащитника Ивана Ракитича в заявочный список игроков на сегодняшнюю гостевую встречу 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».«Барселона» и «Реал» интересуются Деле АллиИнтерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» в матче с «Вильярреалом»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной».«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без пораженийФутболисты мадридского «Реала» довели беспроигрышую серию своей команды во всех турнирах до 39 встреч.Дибала предпочитает перейти в «Реал», а не в «Барселону»Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала хочет стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.ФИФА представила приз лучшему футболисту годаФИФА на официальном сайте представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.Луис Энрике: Стоит помнить, что у судей самая сложная работаГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (1:2) на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.
Главные новости
Хоккей
ЦСКА – СКА. Онлайн
Футбол
Карпин может возглавить сборную Белоруссии
Футбол
«Реал» предложит «Порту» за нападающего Андре Силву 50 млн фунтов
Футбол
«Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса
Футбол
Агент защитника «Енисея» Кичина: Валерий, скорее всего, перейдет зимой в китайский клуб
Легкая атлетика
Российский легкоатлет Дылдин по решению CAS дисквалифицирован на 4 года
Ралли
ВИДЕО НЕДЕЛИ: Страшная авария Карлоса Сайнса на «Дакаре»
Футбол
Витиньо во вторник присоединится к ЦСКА
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по инициативе Моуринью постарается приобрести в январе Перишича
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евро
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ФИФА
ФИФА