Йоветич близок к переходу из «Интера» в «Севилью»

Форвард «Интера» Стефан Йоветич может стать игроком «Севильи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, Стеван Йоветич вместе со своим агентом обсуждает с руководством «Интера» детали перехода в «Севилью». Стороны в ближайшее время должны согласовать сделку.

В текущем сезоне 27-летний Стеван Йоветич провел пять матчей за «Интер» во всех турнирах.

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