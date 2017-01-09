Йоветич близок к переходу из «Интера» в «Севилью»
Форвард «Интера» Стефан Йоветич может стать игроком «Севильи».
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, Стеван Йоветич вместе
со своим агентом обсуждает с руководством «Интера» детали перехода в «Севилью».
Стороны в ближайшее время должны согласовать сделку.
В текущем сезоне 27-летний Стеван Йоветич провел пять матчей за «Интер»
во всех турнирах.
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