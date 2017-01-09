Российский легкоатлет Дылдин по решению CAS дисквалифицирован на 4 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации российского легкоатлета Максима Дылдина на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Дисквалификация 29-летнего спортсмена вступила в силу 6 января.

Дылдин является победителем чемпионата Европы 2010 года, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года и бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в эстафетах 4 по 400 метров.

На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал бронзу в эстафете, но в прошлом году российская команда были лишена этой медали из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.