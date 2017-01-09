Марко Девич: Ко мне есть определенный интерес в России
Бывший
форвард «Рубина» Марко Девич рассказал, где он может продолжить карьеру. Он не
исключил переход в другой российский клуб.
«Не
могу сказать, что меня засыпали предложениями, как Месси или Роналду. Но
определенный интерес есть. Всегда найдутся команды, которым нужен нападающий.
Это такая позиция, которая нужна команде в 90 процентах случаев. Предложения
есть, некоторые из них достаточно конкретные, но где-то какая-то
несогласованность, какие-то мелочи тормозят процесс.
Может
так случиться, что уже через пять дней буду в новой команде. Или буду искать ее
еще месяц. Это непредсказуемый процесс. Официальных предложений от
украинских команд не поступало. Российские клубы? Не буду скрывать:
определенный интерес ко мне существует. Поэтому все может быть», - цитирует
Девича «Футбол 24».
Ранее
сообщалось, что Девич может стать игроком донецкого «Олимпика». В текущем сезоне 33-летний Марко Девич провел десять матчей
за «Рубин» и забил два мяча.
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