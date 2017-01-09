«Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса

«Краснодар» подписал соглашение с защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом на 4,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.

«9 января игрок сборной Эквадора Кристиан Рамирес прошел медицинское обследование, после чего подписал трудовое соглашение с ФК «Краснодар». Срок контракта - 4,5 года, то есть черно-зеленые цвета футболист будет защищать до лета 2021 года», - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был «Ференцварош» в составе которого он выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

К тренировкам в составе «горожан» эквадорец приступает со вторника.

«Краснодар» оформил отношения с Кристианом Рамиресом: контракт с защитником подписан сроком на 4,5 годаhttps://t.co/alwPpky095 pic.twitter.com/tyZ3eOSQkH — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 января 2017 г.

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