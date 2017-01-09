Владимир «Maelstorm» Кузьминов: Тяжело сказать, что конкретно изменил Занозин, но смотрелся он очень ярко

Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов в своей группе в ВКонтакте рассказал о различии киберспортивных трансляций в студии и на телеканале.



«У нас куда меньше бюрократии, все процессы происходят проще и быстрее, требования ниже, а ошибки не так критичны. В то же время наша студия куда эффективнее использует человеческий ресурс, в ущерб избыточной надёжности. ТВ имеет огромную надёжность, но человеческий ресурс она расходует в разы больше. У ТВ есть огромное количество отлаженных процессов, всякие агентства, ведомства, подразделения, в избытке оборудование, в то же время всё новое требует изучения и адаптации под все эти ведомства и службы. С другой стороны, если что-то входит в ТВ, оно получает сразу все бонусы задействованных частей.



Для телевидения ошибочная или нерегламентированная реклама, мат в эфире, опоздание и изменение в расписании матчей — очень критично и даже страшно, но у них есть отлаженные процессы, они куда более надёжны для зрителя, а многие трансляции имеют весь даже не государственного, а мирового масштаба. В общем обёртка немного иная, а конфетка практически такая же. Отличия от работы на студии RuHub в какой-то момент я перестал замечать.



Все эти различия в больше степени касаются федеральных каналов и в меньшей степени кабельных. Можно сказать, что кабельный канал — это что-то между нашей студией и федеральным. До федерального канала киберспорту не добраться ни в этот год, ни в будущий и дай бог, это случиться в 2020+ году. Помните мой блог о развитии комментаторов? Я там всё кривовато изложил и многие суть не поняли.



Для попадания на федеральный канал всем комментаторам нужно будет не просто стать лучше, им нужно будет стать одинаковым во многих моментах. Я не говорю про потерю индивидуальности, я скорее про то, что в каких-то моментах нужно будет прийти к общему знаменателю ВСЕМ. А знаете почему это не даст сейчас ничего? Потому что даже если комментаторы это сделают, нужно будет привести все турниры, организации, игроков турниры и даже игры к определенным стандартам. И это даже не сложно это невозможно на данном этапе. И не надо писать о том, что телевидение умирает. Оно тоже развивается и если даже не стремиться к нему, всё равно придётся в будущем прийти к этим стандартам, только без помощи «большого брата».



Отдельно об аналитиках. Бытуют мнения, что для того, чтобы быть ведущим надо хорошо знать дотасцену и саму игру. Это безусловный плюс, но зачем тогда эксперты в студии? Павел Занозин показал, что этот момент далеко не главный и не имея глубоких познаний в игре, справился на ура. Если честно, у меня даже проскочила мысль, что ведущему лучше вообще не знать доту, это не так).



Тяжело сказать, что конкретно изменил Занозин, но смотрелся он очень ярко, заводя всех аналитиков и задавая темп. При том, что работать по 12 и более часов в эфире он совсем не привык. Довольно хороший пример для нас. Мы тоже часто работаем подолгу, но при этом в конце трансляции сваливаемся в какую-то яму. Павел же, должен был устать в конце трансляции, но кто это заметил? Надеюсь, он проникся уважением к нашей профессии и понял, какие сложности в ней есть, но также уважением прониклись мы», — написал Кузьминов.



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