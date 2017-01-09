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Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония FIFA Football Awards. Лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2016 году был признан форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Премию португальцу вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Напомним, в 2016 году 31-летний Криштиану Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы. Ранее он также стал обладателем «Золотого мяча» 2016 года.

С 2010 по 2015 «Золотой мяч» по версии France Football был объединен с наградой лучшему футболисту мира по версии ФИФА, но с 2016 года призы вновь вручаются отдельно.

Приз лучшему игроку мира по версии ФИФА вручался с 1991 по 2009 год до объединения премии с «Золотым мячом». Роналду ранее становился обладателем этого приза в 2008 году. Еще по разу он занимал второе и третье место. В нынешнем году соперниками Роналду были Лионель Месси («Барселона», Аргентина) и Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).


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