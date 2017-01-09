Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
В
Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония FIFA Football
Awards. Лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2016 году был признан форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Премию португальцу вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Напомним, в 2016 году 31-летний Криштиану Роналду вместе с
«Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной
Португалии стал победителем чемпионата Европы. Ранее он также стал обладателем «Золотого
мяча» 2016 года.
С
2010 по 2015 «Золотой мяч» по версии France Football был объединен с
наградой лучшему футболисту мира по версии ФИФА, но с 2016 года призы вновь
вручаются отдельно.
Приз
лучшему игроку мира по версии ФИФА вручался с 1991 по 2009 год до объединения
премии с «Золотым мячом». Роналду ранее становился обладателем этого приза в
2008 году. Еще по разу он занимал второе и третье место. В нынешнем году
соперниками Роналду были Лионель Месси («Барселона», Аргентина) и Антуан
Гризманн («Атлетико», Франция).