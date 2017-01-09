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Василий Кикнадзе: В утренней программе в воскресенье нельзя показывать MMA, UFC или M1

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший руководитель телеканала «Спорт» рассказал, что он думает о трансляциях турниров по смешанным единоборствам. Он считает, что нельзя показывать такие поединки в утренней программе на выходных, а также транслировать детские поединки.

Показ детских боев развитию спорта способствует?

– Преступление! Я на «Спорте» боевые искусства «придушивал» не из-за того, что не люблю единоборства. Просто считаю, что в утренней программе в воскресенье нельзя показывать MMA, UFC или M1. Потому что, во-первых, это для подготовленных зрителей. Во-вторых, с морально-нравственных категорий эти единоборства гораздо в меньшей степени регламентированы, чем борьба или бокс. Я не против, чтобы люди этим занимались. Но всему должно быть время и место. И нельзя показывать кровавые бои вместо «В гостях у сказки», - цитирует Кикнадзе «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в Грозном в прошлом году был проведен турнир по смешанным единоборствам. В частности, на канале «Матч ТВ» были показаны бои детей, что впоследствии раскритиковал Федор Емельяненко.


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