Василий Кикнадзе: В утренней программе в воскресенье нельзя показывать MMA, UFC или M1
Бывший руководитель телеканала «Спорт» рассказал, что
он думает о трансляциях турниров по смешанным единоборствам. Он считает, что
нельзя показывать такие поединки в утренней программе на выходных, а также
транслировать детские поединки.
Показ
детских боев развитию спорта способствует?
– Преступление! Я на «Спорте» боевые искусства «придушивал» не
из-за того, что не люблю единоборства. Просто считаю, что в утренней программе
в воскресенье нельзя показывать MMA, UFC или M1. Потому что, во-первых, это для
подготовленных зрителей. Во-вторых, с морально-нравственных категорий эти
единоборства гораздо в меньшей степени регламентированы, чем борьба или бокс. Я
не против, чтобы люди этим занимались. Но всему должно быть время и место. И
нельзя показывать кровавые бои вместо «В гостях у сказки», - цитирует Кикнадзе «БИЗНЕС Online».
Напомним, что в Грозном в
прошлом году был проведен турнир по смешанным единоборствам. В частности, на канале
«Матч ТВ» были показаны бои детей, что впоследствии раскритиковал Федор
Емельяненко.