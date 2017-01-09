«Реал» предложит «Порту» за нападающего Андре Силву 50 млн фунтов

Антуан Гризманн: Наш тренер сказал мне: «Вырви кусок газона, швырни ему в лицо и скажи: «Жри!»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн объяснился в любви к Южной Америке и заявил, что по темпераменту он «латино».