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Карпин может возглавить сборную Белоруссии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Согласно информации издания By.tribuna.com, представители бывшего наставника московского «Спартака» Валерия Карпина предложили в АБФФ своего клиента на пост главного тренера сборной Белоруссии.

Отмечается, что также на эту должность претендует экс-главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер.

Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что некоторые иностранные специалисты выразили желание работать с командой.

Отметим, что в 4-х матчах отбора ЧМ-2018 сборная Белоруссии набрала 2 очка и занимает пятое место в группе А.

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