Карпин может возглавить сборную Белоруссии
Согласно информации издания By.tribuna.com, представители бывшего наставника московского «Спартака» Валерия Карпина предложили в АБФФ своего клиента на пост главного тренера сборной Белоруссии.
Отмечается, что также на эту должность претендует экс-главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер.
Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что некоторые иностранные специалисты выразили желание работать с командой.
Отметим, что в 4-х матчах отбора ЧМ-2018 сборная Белоруссии набрала 2 очка и занимает пятое место в группе А.
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