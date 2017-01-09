Василий Кикнадзе: «Первый канал» должен был объявить об отмене хоккейной трансляции заранее, а не в последний момент
Бывший руководитель телеканала «Спорт»
поделился своим мнением об отмене трансляции матчей Кубка Первого канала на «Первом
канале». Он отметил, что об изменениях в программе нужно было предупредить
заранее.
«Это очень удобно: нарисовал в сетке кирпичик, и дальше на запад
все повторяется, как по маслу. Когда же вклинивается непредсказуемый спорт,
который почему-то все еще хотят смотреть впрямую, большие каналы говорят: «Нет,
ребята, мы не готовы идти на финансовые потери».
Когда мы от нефтедолларов захлебывались, проблем не было –
жертвовали доходом ради социальной задачи. Сейчас же каналы зарабатывают не
просто в поте лица, в тяжелейших условиях, и я не склонен предъявлять кому бы
то ни было претензии.
Но я все равно не уверен, что «Первый» поступил правильно, отменив хоккей в последний момент. Заранее надо было объявлять, идти на переговоры. А так получилась большая имиджевая потеря и для канала, и для хоккея», - цитирует Кикнадзе «Бизнес ONLINE».
Напомним, вместо хоккейного матча Россия - Чехия Первый канал показал программу «Давай поженимся».
«Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую
трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель
показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS,
доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля
Первого канала в это время (19:00 – 21:00). Первый канал не получает бюджетного
финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить
невыполнение коммерческих обязательств», - говорится в пресс-релизе Первого
канала.