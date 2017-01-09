Василий Кикнадзе: «Первый канал» должен был объявить об отмене хоккейной трансляции заранее, а не в последний момент

Бывший руководитель телеканала «Спорт» поделился своим мнением об отмене трансляции матчей Кубка Первого канала на «Первом канале». Он отметил, что об изменениях в программе нужно было предупредить заранее.

«Это очень удобно: нарисовал в сетке кирпичик, и дальше на запад все повторяется, как по маслу. Когда же вклинивается непредсказуемый спорт, который почему-то все еще хотят смотреть впрямую, большие каналы говорят: «Нет, ребята, мы не готовы идти на финансовые потери».

Когда мы от нефтедолларов захлебывались, проблем не было – жертвовали доходом ради социальной задачи. Сейчас же каналы зарабатывают не просто в поте лица, в тяжелейших условиях, и я не склонен предъявлять кому бы то ни было претензии.

Но я все равно не уверен, что «Первый» поступил правильно, отменив хоккей в последний момент. Заранее надо было объявлять, идти на переговоры. А так получилась большая имиджевая потеря и для канала, и для хоккея», - цитирует Кикнадзе «Бизнес ONLINE».

Напомним, вместо хоккейного матча Россия - Чехия Первый канал показал программу «Давай поженимся».

«Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19:00 – 21:00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств», - говорится в пресс-релизе Первого канала.