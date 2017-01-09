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ФИФА назвала символическую сборную 2016 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония FIFA Football Awards. Была названа символическая сборная 2016 года по версии организации.

В сборную вошли такие футболисты: Мануэль Нойер («Бавария», Германия)  - Даниэль Алвес («Ювентус», Бразилия), Жерар Пике («Барселона», Испания), Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал», Бразилия) – Лука Модрич («Реал», Хорватия), Тони Кроос («Реал», Германия), Андрес Иньеста («Барселона», Испания) – Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Криштиану Роналду («Реал, Португалия).

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