ФИФА назвала символическую сборную 2016 года
В Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония FIFA Football Awards. Была названа символическая сборная
2016 года по версии организации.
В сборную вошли такие футболисты: Мануэль
Нойер («Бавария», Германия) - Даниэль
Алвес («Ювентус», Бразилия), Жерар Пике («Барселона», Испания), Серхио Рамос («Реал»,
Испания), Марсело («Реал», Бразилия) – Лука Модрич («Реал», Хорватия), Тони
Кроос («Реал», Германия), Андрес Иньеста («Барселона», Испания) – Лионель Месси
(«Барселона», Аргентина), Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Криштиану Роналду
(«Реал, Португалия).
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