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Тайсон и Мэйвезер встретятся на ринге

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Сразу два легендарных американских боксера Флойд Мэйвезер и Майк Тайсон встретятся на ринге. Об этом сообщает Allboxing.ru.

По информации источника, известные спортсмены будут готовить к поединку рэперов, у которых произошел конфликт из-за девушки. Отмечается, что Тайсон станет тренером Криса Брауна (Chris Brown), а Мэйвезр – Солджа Боя (Soulja Boy).

Также сообщается, что Мэйвезер станет и промоутером этого поединка, а Соулджа бой уже успел вступить в конфликт с Тайсоном: по словам легенды американского бокса, певец заявил, что «Железный Майк» будет учить Брауна «кусать за уши».

О дате поединка источник не сообщает.

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