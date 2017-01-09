Тайсон и Мэйвезер встретятся на ринге

Сразу два легендарных американских боксера Флойд Мэйвезер и Майк Тайсон встретятся на ринге. Об этом сообщает Allboxing.ru.



По информации источника, известные спортсмены будут готовить к поединку рэперов, у которых произошел конфликт из-за девушки. Отмечается, что Тайсон станет тренером Криса Брауна (Chris Brown), а Мэйвезр – Солджа Боя (Soulja Boy).

Также сообщается, что Мэйвезер станет и промоутером этого поединка, а Соулджа бой уже успел вступить в конфликт с Тайсоном: по словам легенды американского бокса, певец заявил, что «Железный Майк» будет учить Брауна «кусать за уши».

О дате поединка источник не сообщает.