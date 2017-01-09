Болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» признаны ФИФА лучшими болельщиками года

Жозе Моуринью: Когда Руни забьет еще и опередит Чарльтона, это будет самый лучший для него день

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал достижение нападающего Уэйна Руни. Накануне форвард открыл счет в игре Кубка Англии с «Редингом» (4:0) и с 249 голами догнал лучшего бомбардира в истории клуба Бобби Чарльтона.