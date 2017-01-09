Болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» признаны ФИФА лучшими болельщиками года
В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Лучшими болельщиками года были признаны
болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».
Болельщики этих команд были отмечены за
совместное исполнение песни You’ll never walk alone на стадионе в
Ливерпуле перед матчем Лиги Европы. Эта акция была посвящена памяти болельщиков
«Ливерпуля», которые погибли в результате трагедии на стадионе «Хиллсборо» в
1989 году. Премию вручали Лукас Радебе и Елена Исинбаева. На нее также
претендовали болельщики сборной Исландии и голландского «Ден Хааг».
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