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Болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» признаны ФИФА лучшими болельщиками года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Лучшими болельщиками года были признаны болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».

Болельщики этих команд были отмечены за совместное исполнение песни You’ll never walk alone на стадионе в Ливерпуле перед матчем Лиги Европы. Эта акция была посвящена памяти болельщиков «Ливерпуля», которые погибли в результате трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году. Премию вручали Лукас Радебе и Елена Исинбаева. На нее также претендовали болельщики сборной Исландии и голландского «Ден Хааг».

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