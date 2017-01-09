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«Ростов» интересуется защитником «Заглембе»

Источник:  Р-СпортКомментарии

«Ростов» проявляет интерес к защитнику польского «Заглембе» Ярославу Яху, сообщил представитель игрока Нима Модир.

«Ростов» интересуется Яхом, - цитирует Модира Р-Спорт. - Они уже контактировали со мной и моим польским коллегой, также представляющим интересы игрока. Помимо «Ростова» в услугах Яха заинтересованы такие клубы, как «Галатасарай» и «Сток Сити».

23-летний защитник защищает цвета «Заглембе» с 2013 года. Он также выступал за молодежную сборную Польши.

ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛ


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