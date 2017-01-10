Максим Дылдин: Я завершаю карьеру. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политик

Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира в эстафете российский бегун Максим Дылдин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, объявил о завершении карьеры.

«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, независящим от меня. Спасибо всем кто всегда болел за меня.

Время пришло. Тут я уже ничего не могу поделать. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политик», - написал Дылдин в социальной сети Facebook.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник объявила, что Дылдин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года по правилу «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб».

Дылдин является победителем чемпионата Европы 2010 года, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года и бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в эстафетах 4 по 400 метров.

На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал бронзу в эстафете, но в прошлом году российская команда были лишена этой медали из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.