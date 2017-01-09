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«Локомотив» дома обыграл рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Локомотива».

В составе «Локо» отличились Стаффан Кронвалль, Дмитрий Лугин и Брэндон Козун. У «Динамо» гол в активе Микелиса Редлихса.

«Локомотив» набрал 85 очков и идет четвертым на Западе. «Динамо» на последнем месте – 42 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Локомотив - Динамо Р - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Редлихc М. (Галвиньш, Павлов), 1:56 (0:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 36:50 (1:1). Лугин (Аверин, Локтионов), 44:39 (2:1 - бол.). Козун 56:58 (3:1).

Место и дата

09 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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