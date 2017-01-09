«Локомотив» дома обыграл рижское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и
рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Локомотива».
В составе «Локо» отличились Стаффан Кронвалль, Дмитрий Лугин и
Брэндон Козун. У «Динамо» гол в активе Микелиса Редлихса.
«Локомотив» набрал 85 очков и идет четвертым на Западе. «Динамо»
на последнем месте – 42 очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Динамо Р - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Редлихc М. (Галвиньш, Павлов), 1:56 (0:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 36:50 (1:1). Лугин (Аверин, Локтионов), 44:39 (2:1 - бол.). Козун 56:58 (3:1).
Место и дата
09 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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