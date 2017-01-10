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Хартикайнен пропустит до полутора месяцев

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин сообщил, что финский форвард Тему Хартикайнен выбыл из-за травмы на срок до полутора месяцев.

«Тему Хартикайнен, скорее всего, у нас выбыл на 4-6 недель», - приводит слова Захаркина официальный сайт уфимцев.

Хартикайнен является вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ. 26-летний форвард провел 46 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач.

Матч

Салават Юлаев - Спартак

Место и дата

10 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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