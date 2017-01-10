Алексей Обмочаев: Как будто играл в «Белогорье» всю жизнь
Либеро волейбольного клуба
«Белогорье» Алексей Обмочаев после победы над «Уралом» признался, что пауза в
девять месяцев немного мешала ему в первом матче за новый клуб.
«Девять месяцев я провел вне
профессионального волейбола, поэтому я очень рад, что вернулся, что мне дали
еще один шанс проявить себя. Хотя сегодняшним дебютом я доволен не полностью –
был небольшой мандраж, скорее даже переизбыток чувств. Хотелось все сделать
идеально, но это не всегда возможно после такого перерыва. В команде чувствую
себя здорово, как будто играл здесь всю жизнь», - приводит официальный сайт
«Белогорья» слова Обмочаева.
В марте 2016 года московское «Динамо»
расторгло контракт с Обмочаевым, так как игрок «не соблюдал условия договора и
вел себя неподобающим образом». С тех пор волейболист оставался без игровой
практики. В конце декабря стало известно о договоренности Обмочаева и «Белогорья».
8 января игрок дебютировал за новый клуб в домашнем матче «Белогорья» с
уфимским «Уралом» в рамках 14-го тура чемпионата России (3:0).