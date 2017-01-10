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Алексей Обмочаев: Как будто играл в «Белогорье» всю жизнь

Источник:  ВК «Белогорье»Комментарии

Либеро волейбольного клуба «Белогорье» Алексей Обмочаев после победы над «Уралом» признался, что пауза в девять месяцев немного мешала ему в первом матче за новый клуб.

«Девять месяцев я провел вне профессионального волейбола, поэтому я очень рад, что вернулся, что мне дали еще один шанс проявить себя. Хотя сегодняшним дебютом я доволен не полностью – был небольшой мандраж, скорее даже переизбыток чувств. Хотелось все сделать идеально, но это не всегда возможно после такого перерыва. В команде чувствую себя здорово, как будто играл здесь всю жизнь», - приводит официальный сайт «Белогорья» слова Обмочаева.

В марте 2016 года московское «Динамо» расторгло контракт с Обмочаевым, так как игрок «не соблюдал условия договора и вел себя неподобающим образом». С тех пор волейболист оставался без игровой практики. В конце декабря стало известно о договоренности Обмочаева и «Белогорья». 8 января игрок дебютировал за новый клуб в домашнем матче «Белогорья» с уфимским «Уралом» в рамках 14-го тура чемпионата России (3:0).

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