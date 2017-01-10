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Александр Волков перейдет в московское «Динамо»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион 2012 года волейболист Александр Волков продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщил «Р-Спорт» источник.

Контракт с игроком будет подписан до конца текущей недели. Волков начинал сезон в клубе «Газпром-Югра» из Сургутского района, но в конце декабря покинул команду.

Ранее 31-летний блокирующий уже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом России.

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