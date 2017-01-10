Александр Волков перейдет в московское «Динамо»
Олимпийский чемпион 2012 года
волейболист Александр Волков продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщил
«Р-Спорт» источник.
Контракт с игроком будет
подписан до конца текущей недели. Волков начинал сезон в клубе «Газпром-Югра»
из Сургутского района, но в конце декабря покинул команду.
Ранее 31-летний блокирующий
уже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился
чемпионом России.
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