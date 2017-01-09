Гонсало Игуаин: Пытался забыть деньгах, которые «Ювентус» заплатил за меня минувшим летом

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который ранее подвергался критике за лишний вес, рассказал, что работает над улучшением своей физической формы, а также прокомментировал свой трансфер из «Наполи».

Напомним, нападающий перешел в «Ювентус» минувшим летом за 90 млн евро.

«Долго смеялся, когда многие люди написали, что фото, сделанное после тренировки, было обработано в Photoshop. Нет, ничего подобного.



Сейчас у меня есть только одна цель – вернуть доверие «Ювентуса» в каждом матче, поскольку клуб сделал все, чтобы купить меня. Я не думаю о сумме, которую заплатили «Наполи». Конечно, пытался забыть об этом и убедить руководство, что они поступили правильно. Конечно, иногда я думаю об этом, но повторюсь, меня это не беспокоит», – сказал игрок сборной Аргентины, слова которого приводит Goal.