«Крылья Советов» на первом сборе сыграют с румынским «Пандурием»
Футболисты «Крыльев Советов»
проведут товарищеский матч с румынским «Пандурием» на первом
подготовительном сборе в Турции, сообщает официальный сайт самарского клуба.
«Крылья Советов» вылетели в понедельник в турецкую Анталью, откуда они проследуют на место сбора - в Белек. Сбор продлится до 21 января, а запланированный контрольный матч будет единственным в его программе и пройдет 20 января.
После первой части чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» набрали 15 очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице.
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