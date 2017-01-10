«Крылья Советов» на первом сборе сыграют с румынским «Пандурием»

Футболисты «Крыльев Советов» проведут товарищеский матч с румынским «Пандурием» на первом подготовительном сборе в Турции, сообщает официальный сайт самарского клуба.

«Крылья Советов» вылетели в понедельник в турецкую Анталью, откуда они проследуют на место сбора - в Белек. Сбор продлится до 21 января, а запланированный контрольный матч будет единственным в его программе и пройдет 20 января.

После первой части чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» набрали 15 очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице.