Клаудио Раньери был признан ФИФА лучшим тренером 2016 года
В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Лучшим тренером 2016 года был признан
главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.
Напомним, под руководством итальянского
специалиста «Лестер» в 2016 году стал чемпионом Англии и вышел в 1/8 финала
Лиги чемпионов. На приз также претендовали Фернанду Сантуш (сборная Португалии)
и Зинедин Зидан («Реал»). Премию Раньери вручил Диего Марадона.
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