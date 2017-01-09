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Клаудио Раньери был признан ФИФА лучшим тренером 2016 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Лучшим тренером 2016 года был признан главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.

Напомним, под руководством итальянского специалиста «Лестер» в 2016 году стал чемпионом Англии и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. На приз также претендовали Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Зинедин Зидан («Реал»). Премию Раньери вручил Диего Марадона.

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